Mannheim-Oststadt. (pol/jeu) Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Kleinlaster und einer Straßenbahn kam es am Donnnerstagmorgen im Mannheimer Stadtteil Oststadt. Ein 37-jähriger Mann war gegen 9.30 Uhr auf der Gottfried-Daimler-Straße in Richtung Dyonisosstraße unterwegs. An der Einmündung eines Großmarktes missachtete er die rote Linksabbiegerampel.

Der Fahrer stieß daraufhin mit der Straßenbahn der Linie 6 zusammen. Es entstand ein Sachschaden von 15.000 Euro. Niemand der Beteiligten wurde verletzt.

Da der Kleinlaster stark beschädigt war, musste er abgeschleppt werden. Des weiteren waren Betriebsstoffe ausgelaufen, sodass eine Reinigungsfirma anrücken musste, um die Straße sauber zu machen. Der Straßenbahnverkehr war bis etwa 10.30 Uhr unterbrochen.