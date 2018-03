Mannheim. (pol/run) Am Mittwochabend wurde die Berufsfeuerwehr in die Schwetzinger Straße in Mannheim gerufen. Dort brannte ein Fahrradcarport. Der Brand konnte rasch gelöscht werden. Ein 37-jähriger Mann hatte in seiner Wohnung eine Kerze fallen lassen. Eine auf dem Boden liegende Sportmatte aus Schaumstoff fing daraufhin Feuer.

Der Mann versuchte noch die Flammen unter einer Decke zu ersticken, was jedoch nicht gelang. Schließlich warf er die Matte aus dem Zimmerfenster im 2. Obergeschoss in den Hinterhof.

Die brennende Matte landete auf dem Kunststoff-Wellplattendach des Fahrradcarports eines Nachbaranwesens und setzte das Dach in Vollbrand. Die anrenzende Hausfassade wurde durch Rußantragungen in Mitleidenschaft gezogen.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 4.000.- Euro. Ob bei den untergestellten Fahrrädern ein Schaden entstanden ist, kann derzeit nicht gesagt werden.

Während der Löscharbeiten musste die Schwetzinger Straße in Höhe der Brandstelle komplett gesperrt werden.