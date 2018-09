Mannheim. (pol/mare) Am Mittwochmorgen kam es zu einem Brand einer Wohnung in der Körnerstraße. Das berichtet die Polizei.

Die Bewohnerin hatte am Vorabend eine Kerze angezündet und die Wohnung in den Abendstunden verlassen - dabei aber vergessen, die Kerze zu löschen. Gegen 8.40 Uhr am nächsten Tag war diese komplett abgebrannt, worauf die Ablage Feuer fing. Dies breitete sich rasch aus.

Aufgrund der Rauchschwaden aus dem obersten Stockwerk des Mehrparteienhauses informierten Zeugen die Rettungsleitstelle. Der Brand wurde nach der Notöffnung der Wohnung von der Berufsfeuerwehr Mannheim gelöscht. Durch die Flammen sowie den Rauch wurde niemand verletzt, allerdings entstand ein Schaden von mindestens 35.000 Euro.

Die Wohnung ist nach Aussagen der Feuerwehr bis auf weiteres unbewohnbar. Beamte des Polizeireviers Mannheim-Käfertal ermitteln jetzt wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen die Mieterin.