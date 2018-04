Mannheim. (pol/run) In der Jägerstraße im Stadtteil Käfertal fuhr am Ostermontag gegen 20.45 Uhr ein 49-jähriger Fahrer eines VW Golf gegen einen in der Straße geparkten BMW, wodurch an beiden Autos ein Sachschaden von insgesamt 10.000 Euro entstand. Der Unfallverursacher lief danach zu Fuß weiter.

Nach der Vernehmung von Zeugen und der Ermittlung der Halteranschrift fuhren die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Käfertal zu der Adresse, wo sie den vermeintlichen Fahrer antrafen. Ein Alkoholtest ergab, dass der 49-Jährige mit mehr als 2,2 Promille erheblich betrunken war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht ermittelt.