Mannheim-Käfertal. (pol/rl) Zu einem Handtaschenraub in Käfertal kam es am Sonntagmorgen. Laut Polizeibericht war eine 63-jährigen Frau an der Straßenbahnhaltestelle Bonifatiuskirche in die Straßenbahn-Linie 5 eingestiegen und verließ diese kurz vor 8.30 Uhr an der Haltestelle Mannheimer Straße. Der Täter war offenbar ebenfalls in der Straßenbahn mitgefahren und stieg mit aus.

Von der Haltestelle aus ging die Dame dann die Mannheimer Straße entlang in Richtung Neustadter Straße. Etwa 200 Meter nach der Überquerung der Bundesstraße B38 in Höhe einer Grünanlage ergriff der Täter den Oberarm der Frau, zog diesen nach oben und riss ihr die Handtasche von der Schulter. Danach flüchtete er in Richtung Grünanlage. In der Handtasche befanden sich etwa 300 Euro.

Der Täter soll zwischen 30 und 35 Jahre alt und etwa 1,85 Meter groß sein. Er wird als kräftig beschrieben, soll südosteuropäischer Phänotyp sein, habe weiße Hautfarbe und schwarze Haare mit Seitenscheitel sowie einen Schnurrbart haben. Er trug einen schwarzen Pullover.

Zeugen können sich bei der Kriminalpolizei unter der 0621/174-4444 melden.