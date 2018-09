Mannheim-Jungbusch. (pol/van) Ihm wird schwerer Diebstahl vorgeworfen. Deshalb wurde ein 42-Jähriger jetzt festgenommen. Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft am heutigen Montag mit.

Der Mann steht im dringenden Verdacht, am Freitag in der Zeit von 0.10 Uhr bis 2.15 Uhr die verschlossene Eingangstüre einer Gaststätte in der Böckstraße gewaltsam geöffnet zu haben, um sich Zutritt zu verschaffen. Im Innern soll der Beschuldigte mit einem bislang unbekannten Mittäter zwei Geldspieltautomaten aufgebrochen haben, um das darin befindliche Bargeld in Höhe von 2000 Euro zu klauen.

Der Betreiber der Gaststätte wurde aufgrund der Kameraüberwachung in den Innenräumen auf den Vorfall aufmerksam und alarmierte die Polizei. Diese nahm den 42-Jährigen nach kurzer Flucht fest. Bei der Durchsuchung des 42-Jährigen konnten die Beamten ein Teil der Beute sicherstellen. Der bislang unbekannte Mittäter entkam.

An der Eingangstüre sowie an den Geldspielautomaten entstand ein Sachschaden von mehr als 10.000 Euro. Der Mann sitzt derzeit in Untersuchungshaft.