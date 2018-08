Mannheim. (pol/mare) Drei Unbekannte schlugen in der Nacht zum Dienstag gegen 0.40 Uhr auf einem Parkplatz in der Waldhofstraße an vier Autos mindestens eine der Seitenscheiben ein und stahlen aus zwei Autos die Bluetooth-Lautsprecher von lediglich geringem Wert. Das berichtet die Polizei.

Eine Anwohnerin wurde aufgrund der lauten Schläge und des Gelächters der Jugendlichen auf die Situation aufmerksam und verständigte umgehend die Polizei. Doch das Trio war vor Eintreffen der Beamten bereits in unbekannte Richtung geflüchtet.

Die Zeugin beschrieb, dass zwei der Jugendlichen mit einem hellen sowie einem dunkelfarbigen Kapuzenpulli bekleidet waren. Der Dritte war ebenfalls dunkel gekleidet und trug eine Base-Cap. Einer von ihnen hatte eine Taschenlampe bei sich.

Eine Fahndung nach den Vandalen blieb ergebnislos. Der geschätzte Sachschaden an den beschädigten Fahrzeugen beläuft sich auf rund 1500 Euro.

Weitere Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den beschriebenen Personen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Telefon 0621/33010 in Verbindung zu setzen.