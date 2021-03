Eine Polizeistreife konnte Jugendliche in Obrigheim gerade noch davon abhalten, von der Neckarbrücke zu halten. Symbolfoto: dpa

Mannheim. (pol/ppf) Vandalismus-Wut ruft die Polizei auf den Plan: Am frühen Donnerstagmorgen gegen 2.30 Uhr zündeten ein 13-Jähriger und ein 15-Jähriger Am Hain zwei Papiermülltonnen sowie einen E-Roller an. Eine Zeugin konnte die beiden Täter beobachten, die sich nach der Zündelei aus dem Staub machten.

Doch verstecken konnten sich die beiden nicht lange, denn eine Streife entdeckte die Beiden während der Fahndung und konnte die Teenager festnehmen. Die Täter wurden im Anschluss an deren Erziehungsberechtigte übergeben, schreibt die Polizei in einer Meldung. Ob die Zwei auch für in der Vergangenheit gelegte Brände verantwortlich sind, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.