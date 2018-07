Mannheim. (pol/mare) In der Nacht auf Samstag wurde ein Zeuge um kurz nach Mitternacht an der Haltestelle OEG-Bahnhof in der Seckenheimer Hauptstraße auf zwei Fahrraddiebe aufmerksam. Das berichtet die Polizei.

Grund hierfür waren laute Geräusche, wobei anschließend zwei junge Männer mit zwei Fahrrädern davon fuhren. Der Zeuge fand ein aufgebrochenes Fahrradschloss vor, als er nachsah, und informierte die Polizei. Bei der anschließenden Fahndung nahmen die Polizeibeamten einen 16- und 17-Jährigen fest, auf die die Beschreibung passte.

Beide waren auf Fahrrädern unterwegs. In ihrer ersten Vernehmung gestand einer der beiden die Tat. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Diebe ihren Eltern übergeben.

Die Fahrräder wurden sichergestellt und werden im Polizeirevier Ladenburg verwahrt. Von den rechtmäßigen Besitzern fehlt jedoch bislang jede Spur.

Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein blaues Damenrad der Marke Prophete, Model City 500 und im ein Trekkingrad "Mars Shock" in schwarz. Die Besitzer werden gebeten sich unter 06203 9305-0 bei Polizeirevier Ladenburg zu melden.