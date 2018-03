Mannheim. (pol/van) Am Donnerstagmittag hat es im Stadtteil Vogelstang gekracht. Das berichtet die Polizei. Ein 37-jähriger Jaguar-Fahrer war in der Brandenburger Straße/Ecke Eberswalder Weg aus bislang ungeklärter Ursache auf einen stehenden Anhänger aufgefahren. Dieser schleuderte anschließend über die Fahrbahn und prallte gegen den Zaun eines Anwesens im Eberswalder Weg. Durch den heftigen Zusammenstoß wurde der Jaguar so sehr beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Verletzungen zog sich der Autofahrer keine zu. Der Gesamtsachschaden beläuft sich jedoch auf rund 20.000 Euro.