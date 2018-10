Mannheim-Innenstadt. (pol/rl) Zu einer Schlägerei in den Quadraten I4/K4 kam es am späten Montagnachmittag. Gegen 17.30 Uhr geriet ein 28-Jähriger mit drei Männern in Streit. Dabei wurde der 28-Jährige von einem der Männer zweimal mit der Faust gegen den Kopf geschlagen. Der 28-Jährige wurde leicht verletzt. Die Hintergründe der Schlägerei sind noch unklar. Zwei der unbekannten Männer wurden wie folgt beschrieben: 1,75 Meter, Osteuropäer, korpulent, Camounflage T-Shirt, kurze dreiviertel Hose, knapp 38 Jahre alt, Halbglatze.

Zeugentelefon: 0621/12580 (Polizeirevier Mannheim-Innenstadt)