Mannheim. (pol/rl) Opfer von vier Schlägern im Alter von 19 bis 24 Jahren wurden drei Musikanten am späten Donnerstagabend. Laut Polizeibericht spielten die Musiker gegen 17 Uhr vor einer Bankfiliale am Paradeplatz. Die vier jungen Männer hielten sich an der Haltestelle "Paradeplatz" auf und beschwerten sich lautstark darüber, dass ihnen wegen der Musiker das Geld "ausbleiben würde".

Sie gingen zu den Musikern hinüber und schlugen nach kurzem verbalen Streit, einen der Musiker zu Boden fiel, der dabei kurz das Bewusstsein verlor. Danach traten die vier Schläger noch auf den am Boden liegenden ein. Der hinzueilende Kommunale Ordnungsdienst konnte die Beteiligten trennen und übergab die Schläger der Polizei.

Die vier jungen Männer erhalten eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.