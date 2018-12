Mannheim. (pol/rl) Ein junger Ladendieb verletzte einen Ladendetektiv in einem Bekleidungsgeschäft im Quadrat D 1 am Dienstagmittag. Der Jugendliche und sein etwa gleichaltriger Komplize betraten das Warenhaus gegen 13.25 Uhr, nahmen Kleidungsstücke aus der Auslage und gingen damit in die Umkleidekabine. Der eine versteckte eine Herrenjeans in einer mitgebrachten Tasche und verließ das Geschäft. Sein Komplize hingegen kam mit einer Jeans und einer Jacke in der Hand aus der Umkleide und wollte ganz offensichtlich Hand das Geschäft verlassen.

Der Ladendetektiv sprach den dreisten Dieb am Ausgang an, woraufhin der Jugendliche die Jeans zur Seite schmiss und mit der Jacke davonrennen wollte. Als der Detektiv ihn festhielt, biss ihm der Jugendliche in den Daumen und konnte sich dann losreißen. Die Jacke konnte ihm der Detektiv noch entreißen, danach lief der Ladendieb davon.

Die beiden Diebe sollen etwa 15 bis 18 Jahre alt sein und arabisch gesprochen haben. Der eine hatte kurze schwarze Haare, trug eine grüne Basecap, einen blauen Kapuzenpullover, eine olivfarbene Jogginghose und sprach vermutlich arabisch. Der andere Dieb trug eine Basecap mit Tarnmuster, einen grauen Kapuzenpullover und eine rot-orangene Jogginghose.

Hinweise auf die Täter erbittet das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der 0621/1258-0.