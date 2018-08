Mannheim. (pol/rl) Eine Kopfnuss verpasst bekam ein 19-Jähriger im Bereich der Quadrate N4/N5 am Montagabend. Der junge Mann war gegen 19.10 Uhr mit seinem gleichaltrigen Bekannten zu Fuß in Richtung Kurpfalzstraße unterwegs. In Höhe "Lauergärten" an der Kreuzung N6/N7 gingen sie an zwei Männern vorbei, die sie plötzlich grundlos anpöbelten. Die beiden 19-Jährigen ignorierten die Pöbeleien und liefen weiter. Die Pöbler folgten ihnen.

Kurz danach hatten die beiden Männer sie eingeholt. Der Ältere der beiden Unbekannten packte einen der 19-Jährigen an der Schulter und provozierte ihn weiter. Als der andere 19-Jährige die Männer fragte, was sie denn wollten, ging einer der beiden Streitsüchtigen auf ihn zu, riss ihm die Brille vom Kopf, verpasste ihm eine Kopfnuss und drohte ihn zu verprügeln. Danach flüchteten die Angreifer jedoch.

Der 19-Jährige erlitt eine Schwellung über der Augenbraue.

Der eine Täter soll 20 bis 25 Jahre alt sein, ist 1,85 Meter groß, hat eine kräftige Statur, kurze schwarze Haare und einen Drei-Tage-Bart. Er trug ein schwarzes T-Shirt und eine graue Bauchtasche, die er schräg über der Schulter trug.

Der zweite Täter ist 20 bis 22 Jahre alt, 1,83 Meter groß, hat einen leichten Bartansatz und eine schlanke Statur. Er trug ein weißes T-Shirt und eine weiße Basecap. Er rauchte zum Tatzeitpunkt.

Zeugenhinweise auf die Tat oder die beschriebenen Personen erbittet das Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der 0621/174-3310.