Mannheim. (pol/van) Ihnen wird vorgeworfen, am frühen Donnerstagmorgen gegen 4.35 Uhr zusammen in eine Gaststätte in der Innenstadt eingebrochen zu sein. Deswegen klickten für einen 40- und einen 43-Jährigen jetzt die Handschellen.

Wie die Staatsanwaltschaft und Polizei in einer gemeinsamen Pressemitteilung berichten, sollen die beiden Langfinger in den Innenräumen eine Geldkassette sowie zwei Spielautomaten aufgebrochen haben. Das darin befindliche Bargeld in Höhe von mindestens 400 Euro haben sie laut Bericht eingesteckt. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden.

Dank der Überwachungsanlage konnte der alarmierte Betreiber der Gaststätte zeitnah die Polizei informieren. Die Beamten nahmen die Beschuldigten noch am Tatort fest. Sie wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.