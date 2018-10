Mannheim. (pol/rl) Ein mutmaßliches Diebespaar soll am Mittwochabend im Quadrat P5 an der Haltestelle "Strohmarkt" zugeschlagen haben. Ein 17-Jähriger wartete hier gegen 18.50 Uhr mit einer Bekannten auf die Straßenbahn.

Hier wurde er von einem etwa 20-Jährigen Mann angesprochen, der in Begleitung einer 14 bis 16 Jahre alten Jugendlichen war. Die vier kamen ins Gespräch und stiegen gemeinsam in die Linie 6A ein, die in Richtung Rathaus fuhr.

An der Haltestelle "Paradeplatz" verließen das Pärchen die Bahn, der 17-Jährige fuhr weiter bis zum Rathaus. Hier bemerkte er, dass sein Portemonnaie weg war, dass er in der vorderen rechten Hosentasche hatte. Die Polizei geht davon aus, dass das Pärchen den Geldbeutel während des Gesprächs gestohlen hatte.

Der mutmaßliche Täter soll so aussehen: 1,80 Meter groß, etwa 20 Jahre alt, dunkelhäutig, kräftigere Figur, seitlich abrasierte Haare, längeres Haupthaar. Er trug ein weißes Hemd und eine blaue Jeansjacke.

Die Jugendliche war 1,60 Meter groß, 14 bis 16 Jahre alt, hatte blond-braune Haare zum Dutt gebunden, trug eine Brille, breite Hüfte, kräftige Statur, trug einen pinken Kapuzenpullover, eine schwarze Weste und hatte einen Rucksack dabei.

Zeugen des Vorfalls oder Hinweisgeber zu den beschriebenen Personen melden sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der 0621/1258-0.