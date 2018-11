Mannheim. (pol/van) Im Stadtteil Käfertal ist am Mittwochabend ein Hundehalter ausgerastet. Wie die Polizei mitteilt, war ein 48-Jähriger mit seinen beiden Hunden kurz nach 18 Uhr in der Straße "Am Weidenbergel" spazieren, als plötzlich zwei freilaufende Hunde auf einen seiner Hunde, der nicht angeleint war, zugerannt kamen.

Kurz darauf näherte sich der 40-jährige Halter der beiden Tiere dem 48-Jährigen, trat nach Angaben der Beamten nach dessen unangeleinten Hund und schlug den 48-Jährigen. Dieser setzte sich mit Schlägen zur Wehr und konnte den Angreifer schließlich festhalten. Dabei wurde er von dem aggressiven Mann in den Oberschenkel gebissen.

Mithilfe von Passanten konnte der 40-Jährige bis zum Eintreffen einer Polizeistreife festgehalten werden. Gegen den Mann wird nun wegen Körperverletzung und Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.