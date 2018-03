Mannheim. (pol/run) Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Transporter und einer Rangierlok kam es am Freitag im Rheinauhafen. Gegen 8 Uhr übersah der 35-jährige Fahrer des Kastenwagens eine herannahende Lokomotive. Beim Verlassen eines Speditionsgeländes in der Essener Straße kam es daraufhin zum Zusammenstoß mit dem von rechts herannahenden Schienenfahrzeug.

Hierbei wurde der Kleinlaster seitlich getroffen und schwer beschädigt. Glück im Unglück hatte der Fahrer trotzdem. Er blieb weitgehend unverletzt und kam lediglich zur Beobachtung in ein Mannheimer Krankenhaus. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Nach Information der Polizei missachtete der Unfallverursacher sowohl Rotlicht als auch Andreaskreuz.