Mannheim. (pol/mare) Ein bislang unbekannter Honda-Fahrer ist am Samstagmittag geflüchtet, nachdem er gegen 15.20 Uhr an der Kreuzung der Quadrate C4/D4/D5 einen Verkehrsunfall verursacht hatte. Das berichtet die Polizei.

Laut Aussage eines Zeugen war der Autofahrer von der Kunststraße in Richtung Paradeplatz unterwegs und wollte an der Kreuzung nach links in die Straße zwischen den Quadraten D4/D5 abbiegen. Dabei beschleunigte der Honda-Fahrer plötzlich und verlor dann beim Abbiegen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte auf dem Gehweg gegen drei "Mannheimer Pfosten".

Während zwei der Pfosten aus der Verankerung gerissen wurden, wurde der dritte einige Meter weit weg geschleudert. Der Unfallverursacher stieg gemeinsam mit seiner Beifahrerin aus, schaute sich den Schaden an und flüchtete dann von der Unfallstelle.

Der Honda müsste durch den Crash immens beschädigt worden sein. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht bislang noch nicht fest.

Laut Zeugenaussage war der Honda-Fahrer etwa 70 Jahre alt, hatte graue, schulterlange Haare mit einer Halbglatze und war von kräftiger Statur. Dessen Beifahrerin war etwa 55 bis 60 Jahre alt und hatte schulterlange, blonde Haare.

Die Ermittler der Verkehrsunfallaufnahme suchen nun weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem Honda-Fahrer geben können. Zeugentelefon: 0621/1744045.