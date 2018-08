Mannheim. (pol/mare) Ein vermeintlich notorischer Dieb ist der Mannheimer Polizei ins Netz gegangen. Einem Ladendetektiv sei Dank. Der 24-Jährige sitzt nun in Haft, wie die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Erklärung mitteilen.

Der Mann steht demnach im dringenden Verdacht, in der Mannheimer Innenstadt einen räuberischen Diebstahl sowie mehrere Ladendiebstähle begangen zu haben. Er soll am 2. August kurz vor 14 Uhr in einem Kleidergeschäft im Quadrat O4 ein Paar Turnschuhe aus dem Regal genommen und sich angezogen haben. Anschließend sei er aus dem Geschäft gelaufen - ohne zu bezahlen.

Er wurde jedoch von einem Ladendetektiv beobachtet und verfolgt. Der Detektiv holte den Dieb ein und hielt ihn fest, jedoch konnte der sich losreißen und flüchten. Aber der Detektiv blieb hartnäckig und schnappte den Langfinger erneut.

Der wehrte sich wieder - diesmal aber vergeblich. Er wurde schließlich der Polizei übergeben.

Am gleichen Tag - wenige Minuten vorher - soll der 24-Jährige in einem weiteren Kleidergeschäft ebenfalls Schuhe gestohlen haben.

In einem weiteren Fall vom 25. Juli steht der 24-Jährige im Verdacht, in einem Lebensmittelmarkt zusammen mit einem Komplizen Waren im Wert von rund 50 Euro geklaut zu haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde nun Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen erlassen. Er wurde einem Haftrichter vorgeführt und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen dauern an. Inwiefern der 24-Jährige für weitere gleichgelagerte Taten in Betracht kommen, wird derzeit überprüft.