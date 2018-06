Mannheim. (pol/mare) Aus einer Tiefgarage in der Friedrich-Engelhorn-Straße stahlen zwischen Dienstag und Mittwoch Unbekannte das darin befindliche Motorrad der Marke Harley Davidson. Laut Polizeibericht waren daran Karlsruher Kennzeichen angebracht.

Nach bisherigen Ermittlungen brachen die Unbekannten das elektrische Tor zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, auf und gelangten so in die Garage. Trotz mehrerer Diebstahlsicherungen gelang es den Tätern, das Zweirad zu entwenden.

Bei dem Motorrad handelt es sich um das Modell Softail Deluxe in der Farbe Schwarz in einem Wert von etwa 15.000 Euro. Zudem entstand Sachschaden am Einfahrtstor in bislang unbekannter Höhe.

Hinweise zum Diebstahl und zum Verbleib des Motorrads nimmt das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter 0621/33010 entgegen.