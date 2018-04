Mannheim. (pol/mare) Eine Verkehrsunfallflucht wurde beim Polizeirevier Neckarstadt am Mittwochvormittag zur Anzeige gebracht. Das teilt die Polizei mit.

Der Besitzer hatte sein Auto zwischen 9 und 9.50 Uhr auf dem Areal des Lebensmitteldiscounters in der Untermühlaustraße abgestellt. Als er zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er fest, dass zwischenzeitlich ein bislang Unbekannter gegen seinen grünen VW Golf mit Mannheimer Zulassung gestoßen war und Sachschaden am Heckstoßfänger in Höhe von mindestens 1000 Euro anrichtete.

Nach dem Zusammenstoß fuhr der Unbekannte einfach davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, die Polizei unter 0621/33010 anzurufen und ihre Wahrnehmungen mitzuteilen.