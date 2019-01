Mannheim. (pol/mare) Nein, so stellt man sich seinen 18. Geburtstag nicht vor. Vergessen wird ein junger Mann aus Mannheim diesen Tag aber sicher nicht. Denn wie die Polizei mitteilt, wurde er am Abend vor seinem Wiegenfest wegen Drogenbesitzes verhaftet.

Der noch 17-Jährige wurde am Freitagabend in der Schwetzinger Straße in der Nähe einer Tankstelle von einer Polizeistreife aufgegriffen. Er hatte sich verdächtig verhalten.

Bei der Kontrolle kam heraus, das der junge Mann keine Unbekannter bei der Polizei war. Und bei der genaueren Überprüfung fanden die Beamten mehrere Päckchen Marihuana - in der Unterhose des Geburtstagskindes in spe.

Seine Mutter holte ihn dann vom Revier ab. Wegen Verdachts auf Handel mit Betäubungsmittel wird weiter gegen den Teenager ermittelt. "Ob er den Verkaufserlös zu seiner Geburtstagsfete beisteuern wollte", schreibt die Polizei, "ist nicht bekannt."