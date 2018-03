Mannheim. (pol/gun) Ein unbekannter Einbrecher hat in der Nacht auf Mittwoch ein Jugendhaus in der Gartenstadt um einige Vorräte erleichtert. Das teilt die Polizei mit.

Der Täter war über die Hintertür in das Gebäude in der Waldpforte eingedrungen und hatte dort den Lagerraum aufgebrochen. Er packte mehrere große Einkaufstüten mit Getränken und Klopapier voll und stellte sie an der Hintertür zum Abtransport bereit.

Ein Zeuge konnte dann beobachten, wie der Täter einen Teil seiner Beute auf ein schwarz-weiß-lackiertes Damenrad mit rotem Fahrradkorb lud und damit davon fuhr. Kurze Zeit später kehrte er wieder zurück, sammelte den Rest seines Diebesgutes ein und radelte in Richtung Kirchwaldsiedlung.

Der Einbruch, der erst am Mittwochmorgen gemeldet wurde, konnte trotz der Beobachtung des Zeugen nicht näher als zwischen 21.45 und 7.30 Uhr eingegrenzt werden. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Zeugen können sich entweder beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen unter Telefon 0621/777690 oder beim Polizeiposten Mannheim-Waldhof, Telefon 0621/762540, melden.