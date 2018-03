Mannheim-Gartenstadt (pol/run) - Am Dienstag gegen 08.25 Uhr kollidierte ein Audi in der Waldpforte mit einer Straßenbahn. Der Audi befuhr die Waldpforte in Richtung Waldstraße und bog nach rechts auf den Parkplatz der Alfred Delp Schule ein. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah er hier die in Richtung Waldstraße fahrende Straßenbahn und stieß mit dieser zusammen.

Der 39-jähriger Audifahrer und sein neunjähriger Fahrzeuginsasse wurden bei dem Unfall leicht verletzt und vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf 20.000 Euro. Der Fahrtbetrieb der Straßenbahnlinie 4 war bis kurz nach 10 Uhr gestört.