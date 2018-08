Mannheim. (pol/mare) Am Mittwochnachmittag wurden Polizei und Feuerwehr wegen eines Gartenhausbrandes im Stadtteil Wohlgelegen alarmiert. Das berichtet die Polizei.

In der Kleingartenanlage "Sellweide" war kurz vor 16 Uhr eine Gartenhütte in Brand geraten. Die Flammen wurden von der Berufsfeuerwehr Mannheim rasch gelöscht. Nach ersten Feststellungen am Brandort war das Feuer offenbar aufgrund eines technischen Defekts an der dort installierten Solaranlage ausgebrochen.

Hinweise auf Fremdenwirkung oder auf einen strafrechtlich relevanten Sachverhalt gab es nicht.