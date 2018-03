Mannheim. (pol/strö) Bei einem Verkehrsunfall wurde am Mittwochmorgen im Stadtteil Sandhofen ein 49-jähriger Fußgänger schwer verletzt. Dies teilte die Polizei mit.

Der Mann war zu Fuß auf dem Gehweg in der Sandhofer Straße unterwegs. Zwischen zwei geparkten Fahrzeugen trat er auf die Fahrbahn, um diese in Richtung Straßenbahnhaltestelle "Spinnereistraße" und überqueren. Dabei wurde er von einer 36-Jährigen Mercedesfahrerin erfasst, die in Richtung der Straße "Entennest" unterwegs war. Der Fußgänger stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er stationär aufgenommen wurde. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.