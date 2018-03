Mannheim. (pol/van) Am Mittwoch kurz nach 11.30 Uhr ist es zu einem Frontalzusammenstoß gekommen. Dabei wurden vier Personen - darunter ein Kind - verletzt. Das teilt die Polizei mit

Aber von vorne: Ein 23-jähriger BMW-Fahrer kam aufgrund von zu hoher Geschwindigkeit beim Abbiegen von der Hochuferstraße nach rechts in die Carl-Benz-Straße auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er frontal gegen das Auto eines 21-Jährigen, der mit seinem Suzuki bei Rot vor der Ampel wartete. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Suzuki gegen einen dahinter stehenden Kleinlaster eines 50-Jährigen geschleudert.

In den Suzuki wurden der Fahrer, eine 59-jährige Mitfahrerin sowie ein sechsjähriges Kind leicht verletzt. Auch der 50-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Nach der medizinischen Erstversorgung wurden die Verletzten aus dem Suzuki zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht, der 50-Jährige wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn durch eine Spezialfirma war die Carl-Benz-Straße bis 13.45 Uhr voll gesperrt. Betroffen davon war auch die Buslinie 60, die umgeleitet wurde, ein Ersatzverkehr war nicht notwendig.

Update: 14. Februar 2018, 16.30 Uhr