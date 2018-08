Mannheim-Friedrichsfeld. (pol/mare) Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Donnerstagnachmittag gegen 17.50 Uhr ein Pkw in Brand, der auf einem Anhänger in der Lembacher Straße abgestellt war. Das berichtet die Polizei.

Obwohl das Feuer von Passanten früh gemeldet wurde, brannte das Fahrzeug vollständig aus. Durch das Feuer wurden zudem der Anhänger sowie ein weiteres Auto in Mitleidenschaft gezogen.

Aufgrund der anhaltenden Trockenheit griff das Feuer auch auf den angrenzenden Grünstreifen über. Die durch den Brand entstandene Rauchsäule war weithin sichtbar. Das Feuer wurde letztendlich durch die hinzueilende Feuerwehr gelöscht. Der Schaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.