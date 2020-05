Mannheim. (pol/mün) Zwei Ermittlungserfolge bei Einbrüchen verbucht die Mannheimer Polizei am Donnerstag. Einmal halfen Zeugen den Ermittlern, ein anderes Mal brach sich der Tatverdächtige auf der Flucht die Beine.

> Bei dem Einbruch in der Innenstadt im Quadrat K4 wurde der 40-Jährige in der Wohnung überrascht. Er sprang am gegen 16.30 Uhr aus dem 1. Obergeschoss und zog sich bei der Landung an beiden Beinen Knochenbrüche zu. Mehrere Anwohner hielten den Tatverdächtigen dann bis zum Eintreffen der Polizei fest.

In seinem Rucksack konnten Bargeld, ein Laptop, eine Armbanduhr sowie ein Smartphone im Wert von über 2.000 Euro aufgefunden und sichergestellt werden. Wie sich herausstellte, hatte der 40-Jährige die Wohnungstüre mit Körpergewalt aufgebrochen und im Wohnungsinnern die Zimmer durchsucht. Da ein Test positiv auf die Einnahme von Opiaten verlief, wurden dem Tatverdächtigen durch einen Arzt Blutproben entnommen, die Verletzungen wurden in einer Mannheimer Klinik behandelt. Die weiteren Ermittlungen hat die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen.

> Nach dem Einbruch in Wohlgelegen in eine Gaststätte eines Sportvereins wurde ein 29-jähriger Tatverdächtiger nur wenige Minuten später festgenommen. Zeugen hatten gegen 18 Uhr die Polizei über den Einbruch informiert und den flüchtenden Täter verfolgt. Dabei gaben sie der Polizei über Telefon den jeweiligen Standort durch.

Der Tatverdächtige konnte dann gegenüber des Hochseilgartens festgenommen wurde. Das entwendete Bargeld hatte er noch bei sich, ein Tablet-PC warf er kurz vor der Festnahme in ein Gebüsch. Da der 29-Jährige selbst angab, Drogen und Alkohol konsumiert zu haben, entnahm ein Arzt auf dem Revier Blutproben. In seiner Vernehmung räumte er die Straftat weitgehend ein, im Anschluss wurde er auf freien Fuß gesetzt. Die weiteren Ermittlungen hat die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen.