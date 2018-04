Mannheim. (pol/rl) Ein Streit zwischen zwei Männern an der Haltestelle "Talstraße" eskalierte am späten Sonntagabend. Gegen 23 Uhr warteten ein 28- und 26-Jähriger an der Haltestelle in Fahrtrichtung Vogelstang auf die Straßenbahn.

Als ein 21-jähriger Mannheimer dazukam kam es zum Streit, wobei der 21-Jährige ein Messer zückte und auf den 28-Jährigen einstach. Der jedoch konnte ausweichen und lief davon.

Mittlerweile waren drei weitere junge Männer im Alter zwischen 21 und 32 Jahren eingetroffen. Zusammen mit dem 21-Jährigen schlugen und traten sie den 26-Jährigen zu Boden. Einer der Angreifer stach mit einem Messer auf den 26-Jährigen ein und verletzte ihn. Danach flüchteten die Angreifer.

Die Stichverletzung des 26-Jährigen musste im Krankenhaus behandelt werden. Lebensgefahr bestand nicht. Wenig später konnten die vier Angreifer festgenommen werden. Die genauen Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Zeugen der Tat melden sich bitte unter der 0621/174-4444 beim Kriminalkommissariat Mannheim.