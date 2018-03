Mannheim-Feudenheim. (run/pol) Ein 15 Jahre alter Jugendlicher wurde am Sonntag gegen 19.30 Uhr in Mannheim-Feudenheim bedroht. Er war zu Fuß im Bereich Wingertsbuckel in Richtung Talstraße unterwegs. In der Nähe der dortigen Straßenbahnhaltestelle wurde er von einem Unbekannten angesprochen.

Der Täter zückte ein Messer und forderte das Opfer auf, sein Mobiltelefon herauszugeben. Doch anstatt sein Eigentum abzugeben, setzte sich das vermeintlich leichte Opfer zur Wehr und schlug dem Unbekannten das Messer aus der Hand.

Anschließend ergriff der Geschädigte die Flucht in Richtung Straßenbahnhaltestelle "Hölderlinstraße". Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: Etwa 1,90 Meter groß, Anfang 20, Oberlippenbart, dunkelhäutig/möglicherweise Schwarzafrikaner, bekleidet mit grauer Jogginghose und dunklem Kapuzenpullover. Er sprach Deutsch mit ausländischem Akzent.

Bei der Abwehr des Angriffs zog sich der Geschädigte sich eine kleinere Verletzung an der linken Hand zu. Zeugen des Geschehens werden gebeten, die Polizei unter 0621/174-4444 anzurufen.