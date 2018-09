Mannheim. (pol/kau) Gleich zwei Mal erwischte die Polizei am Mittwoch einen 46-Jährigen. Der Rumäne war gegen 15.15 Uhr auf der Autobahn A6 in Höhe Reilingen mit einem Vauxhall mit britischen Kennzeichen unterwegs, teilt die Polizei mit. Mit einem speziellen Deichselsystem war ein BMW angehängt, was einer Streife der Polizei Walldorf auffiel.

Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass das Deichselsystem den BMW zwar lenkte, ihn aber nicht bremsen konnte. Zudem waren die Rückleuchten der Fahrzeuge nicht miteinander verkoppelt. In dem BMW befand sich auch niemand, der bei einer Gefahrensituation hätte eingreifen können.

Die zulässige Anhängelast von maximal 750 Kilogramm überschritt das Gespann somit um über 100 Prozent. Dafür musste der 46-Jährige eine Geldbuße von knapp 500 Euro zahlen. Der Fahrer musste zunächst den Fahrzeugschein sowie den Schlüssel für den BMW der Polizei übergeben.

Dass er eigentlich nicht wegfahren durfte, scherte den 46-Jährigen offensichtlich nicht sonderlich. Am Abend gegen 20.20 Uhr fiel das Gespann auf der A6 bei Weinsberg einer weiteren Streife auf. Ein Teil der Zugvorrichtung schleifte auf dem Boden und schlug Funken. Außerdem war der BMW unbeleuchtet.

Diesmal stellte die Polizei den BMW in einem Industriegebiet ab und stellte die Zugvorrichtung sicher. Da er vorsätzlich weitergefahren war, musste der Fahrer erneut ein Bußgeld in Höhe von diesmal 650 Euro zahlen.