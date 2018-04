Mannheim. (pol/van) Die Polizei sucht derzeit nach einem Exhibitionisten der im Stadtteil Innenstadt sein Unwesen trieb. Wie die Beamten berichten, soll sein Opfer, eine 40-Jährige, am frühen Mittwochabend gegen 17.40 Uhr auf ihrem Fahrrad im Schlosspark unterwegs gewesen sein, als in Höhe der Unterführung am Eisstadion der Frau ein Mann auffiel, der an einem Baum stand und bei geöffneter Hose an seinem Geschlechtsteil manipulierte.

Der Unbekannte soll ein gepflegtes Äußeres, einen runden Kopf sowie eine Glatze mit kurz geschnittenem Haarkranz haben. Er soll 50 bis 60 Jahre alt, 1,70 Meter groß und kräftig - jedoch nicht dick - sein. Er trug dunkle Kleidung.

Weitere Opfer und Zeugen werden gebeten, die Kriminalpolizei unter 0621/174-4444 anzurufen.