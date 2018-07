Mannheim. (pol/mare) Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag im Stadtteil Wallstadt wurde eine elfjährige Fahrradfahrerin leicht verletzt. Das berichtet die Polizei.

Die Elfjährige war kurz nach 13 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Klingenberger Straße in Richtung Mudauer Ring unterwegs. An der Kreuzung zur Mosbacher Straße bog sie nach rechts in die Mosbacher Straße ab. Anschließend fuhr sie in Richtung Fahrbahnmitte, um auf die gegenüberliegende Straßenseite zu gelangen.

Dabei stieß sie gegen den Seat einer 31-jährigen Frau, die an dem Mädchen in gleicher Fahrtrichtung vorbeifahren wollte. Die Elfjährige stürzte auf die Fahrbahn und zog sich Prellungen und eine Gehirnerschütterung zu. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand geringfügiger Sachschaden.

Da der Unfallablauf bislang nicht abschließend geklärt werden konnte, sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mannheim, Telefon 0621/1744045, zu melden.