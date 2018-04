Mannheim. (pol/van) Die Rechnung hatte der Langfinger ohne das Einbruchsopfer gemacht! Am Mittwochmittag kurz vor 14 Uhr versuchte der bislang unbekannte Einbrecher durch das geöffnete Fenster in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Oberen Luisenpark" zu gelangen. Der Wohnungsinhaber wurde durch die Geräusche aufmerksam und schaute nach dem Rechten. Der Täter ließ sofort von seinem Vorhaben ab, gab sich noch als "Gärtner" aus und verschwand in unbekannte Richtung.

Das Einbruchsopfer nahm zwar die Verfolgung auf, verlor ihn allerdings aus den Augen. Kurz darauf fuhr ein weißer Transporter, der unmittelbar vor dem Anwesen geparkt war, los in Richtung "Unterer Luisenpark".

Der Gesuchte soll etwa 45 bis 50 Jahre alt und etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß sein. Er soll eine athletische Statur sowie kurze, schwarze Haare und allgemein eine ungepflegte Erscheinung haben. Der Mann trug eine helle, verwaschene Jeans sowie ein blau-grau-weiß kariertes Hemd. Er war außerdem unrasiert. Angaben zum Fahrzeug gibt es derzeit keine.

Zeugen, die auf den Mann oder auf den weißen Transporter aufmerksam wurden und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Telefon 0621/174-3310, in Verbindung zu setzen.