Mannheim. (pol/mare) Zwei Einbrüche sind am Mittwoch in Mannheim vereitelt worden. Zeugen und die Bewohner kamen den ungebetenen Gästen dabei in die Quere, wie die Polizei mitteilt.

Zwei Täter versuchten gegen 16.10 Uhr in ein Haus in der Stabhalterstraße einzubrechen. Die Unbekannten wollten mit Gewalt durch die Eingangstür in eine Einliegerwohnung eindringen. Das gelang ihnen aber auch nach mehreren Versuchen nicht.

Also probierten die Einbrecher auf der Rückseite an der Terrassentür ihr Glück. Doch dabei wurden sie von Menschen angesprochen, denen das Verhalten der Männer seltsam vorkam. Die Unbekannten machten sich sofort aus dem Staub.

Die Polizei wurde alarmierte und suchte die Gegend sofort nach den Einbrechern ab. Aber ohne Erfolg. Die beiden Männer sollen etwas 25 bis 30 Jahre alt gewesen sein - genauere Beschreibungen hat die Polizei nicht.

Wenn Sie Hinweise zu dem versuchten Einbruch haben, können Sie sich bei der Polizei unter Telefon 0621/77769-0 melden.

Später am Abend war dann eine Wohnung in der Eisenstraße Tatort - diesmal aber nur von einem Täter. Der Unbekannte war aber in die Erdgeschosswohnung gekommen. Und zwar durch die Balkontür, die er aufgehebelt hatte.

Er durchsuchte mehrere Schränke und wurde fündig: Goldschmuck, Eheringe, Ketten, Armreifen und Markenuhren fielen ihm in die Händ. Wert: mehrere Tausend Euro.

Doch beinahe wäre sein Beutezug schief gegangen. Denn gegen 20.55 Uhr kamen die Bewohner nach Hause. Und erwischten den Dieb auf frischer Tat. Er konnte aber mit der Beute flüchten.

Wenn Sie in diesem Fall der Polizei bei der Suche helfen können, lautet die Telefonnummer 0621/33010.