Mannheim. (pol/van) Vergangenen Dienstag wurde in eine Kneipe in der Schulstraße Nähe Einmündung in die Mönchwörthstraße eingebrochen. Das berichtet die Polizei.

Zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 23 Uhr, knackte der bislang unbekannte Täter zwei Spielautomaten sowie einen Zigarettenautomaten und stahl das enthaltene Bargeld.

Um im Anschluss seine Spuren zu verwischen, entwendete der Täter neben dem Recorder der Überwachungskamera auch den Router.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 4.700 Euro.

Zeugen, die Auskunft zum Täter oder Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter 0621/83397-0 an das Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu wenden.