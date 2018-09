Mannheim. (pol/kau) Ein Mann hat am Donnerstagnachmittag einen Einbrecher in seiner Wohnung in den M-Quadraten überrascht, teilt die Polizei mit. Als er gegen 16 Uhr nach Hause kam, war das Licht in einem Zimmer angeschaltet. Er ging in den Raum und bemerkte den Einbrecher, der gerade durch ein aufgehebeltes Fenster stieg und flüchten wollte.

Das Opfer nahm sofort die Verfolgung des Einbrechers auf, der mit einem silbernen Fahrrad in Richtung Planken fuhr. Er verlor ihn allerdings aus den Augen. Auch eine Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Gestohlen wurden eine Armbanduhr sowie eine Silberkette im Wert von mehreren hundert Euro.

Der Einbrecher wird wie folgt beschrieben: Er ist circa 40 Jahre alt, hat längere Haare und trug ein khaki-farbenes T-Shirt zu einer Jeanshose.

Zeugen, die Hinweise geben können, sollen sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter 0621/1258-0 melden.