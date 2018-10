Mannheim. (pol/mare) Um die Mittagszeit kam es am Donnerstag gleich zu zwei Einbrüchen in benachbarten Wohnungen in H7. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 13.10 Uhr gelangte ein Unbekannter durch die offenstehende Haustür in ein Mehrfamilienhaus. Im vierten Stock trat er daraufhin die Türen zweier Wohnungen ein und durchsuchte sie nach Wertgegenständen durchsuchte.

Aus einer der Wohnungen entwendete er einen Laptop, wohingegen er aus der zweiten Wohnung mehrere Elektronikgeräte mitgehen ließ. Darüber hinaus wurden die Eingangstüren der beiden Wohnungen beschädigt.

Ein Handwerker, der vor dem Gebäude arbeitete, beobachtete den Täter, als er aus dem Haus kam. Er beschrieb ihn wie folgt: männlich, 1,73 bis 1,75 Meter groß, 40 bis 45 Jahre alt; er hatte kurze schwarz-graue Haare und einen Bartansatz. Er trug schwarze Jeans, eine schwarze Lederjacke mit leichtem Grünstich, schlichte, schwarze Schuhe und hatte eine schwarz-grüne Umhängetasche dabei.

Nachdem der Einbrecher das Gebäude verlassen hatte, flüchtete er in Richtung Swanseaplatz. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf über Tausend Euro.

Zeugen, denen der Mann aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/12580 an das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt zu wenden.