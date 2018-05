Mannheim. (pol/mare) In einem Mehrfamilienhaus in der Karlsruher Straße in Höhe der Neuhofer Straße ist am Dienstag zwischen 12.30 Uhr und 15.30 Uhr in zwei Wohnungen eingebrochen worden. Das berichtet die Polizei.

Ein Unbekannter hatte im Obergeschoss die beiden Wohnungstüren aufgehebelt und sich somit jeweils Zutritt verschafft. In beiden Fällen durchsuchte er die Räume nach Brauchbarem und stahl Schmuck von noch unbekanntem Wert. Die Höhe des Sachschadens steht ebenfalls noch nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Telefon 0621/833970 oder mit dem Polizeiposten Mannheim-Rheinau unter Telefon 0621/876820 in Verbindung zu setzen.