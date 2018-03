Mannheim. (pol/gun) In der Nacht zum Sonntag sind Unbekannte in ein Gebäude am Mannheimer Friedrichsplatz eingebrochen und haben dort hohen Sachschaden angerichtet.

Wie die Polizei berichtet, stiegen die Täter zwischen 2.25 und 5.30 Uhr vom Hinterhof aus in das Gebäude ein und randalierten in Werkstatt- und Büroräumen. Eine Vielzahl an Bildschirmen, Kassengeräten sowie sonstige Computerteile wurden mutwillig zerstört. Ebenso versuchten die Täter einen Tresor zu öffnen.

Die exakte Gesamtschadenshöhe ist im Moment noch nicht bekannt, dürfte sich allerdings im fünfstelligen Bereich bewegen. Durch die ausgewerteten Videoaufzeichnungen hat die Polizei bereits zwei Verdächtige im Visier. Weitere Hinweise nimmt das Revier Mannheim-Oststadt unter Telefon 0621/174-3310 entgegen.