Mannheim. (pol/mare) In der Görresstraße kam es am Dienstagabend zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Während sich der Wohnungsbesitzer gemeinsam mit Bekannten im Wohnzimmer aufhielt, klingelte es gegen 18 Uhr an der Haustüre. Da er aufgrund des Halloween-Abends Kinder vermutete, öffnete er nicht.

Kurz darauf nahm er aus dem Arbeitszimmer ein lautes Knacken wahr und entdeckte, dass jemand versucht hatte, über das Fenster in die Wohnung zu gelangen. Mehrere Hebelspuren konnten am Fenster festgestellt werden.

Der unbekannte Täter hatte vermutlich bei Erblicken des Geschädigten von seinem Vorhaben abgelassen und war in unbekannte Richtung geflüchtet.

In welcher Höhe Sachschaden entstand steht bislang nicht fest. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter Telefon 0621/718-490 oder mit dem Polizeiposten Mannheim-Feudenheim unter Telefon 0621/799-840 in Verbindung zu setzen.