Mannheim. (pol/mare) Beim zweiten Versuch haben Einbrecher am Donnerstagabend fette Beute gemacht. Zunächst waren sie an der Tür gescheitert. Dann ging's eben durchs Fenster, wie die Polizei mitteilt.

Anhand vorgefundener Spuren kommen für den Einbruch in das Anwesen im Kaiserstuhlring im Stadtteil Mannheim-Seckenheim zwei Täter in Betracht. Diese hatten am Donnerstag zwischen 18 und 20.15 Uhr zunächst versucht, die Terrassentüre aufzuhebeln. Nach den fehlgeschlagenen Versuchen, brachen sie ein Fenster brachial auf und stiegen in das Objekt ein.

Sämtliche Räume und auch Behältnisse wurden durchsucht und ersten Angaben der Geschädigten zufolge hochwertigen Schmuck gestohlen. Sach- und Diebstahlsschaden belaufen sich auf mehrere tausend Euro.

Zeugentelefon beim Polizeirevier Ladenburg (0 62 03 / 9 30 50) oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg (06 21 / 1 74 44 44).