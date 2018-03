Mannheim. (pol/gun) Unbekannte sind am Wochenende in einen Betrieb in der Spreewaldalle eingebrochen und haben an mehreren Küchengeräten die Stecker gezogen. Nach Polizeiangaben musste die Firma Lebensmittel im Wert von weit über 500 Euro entsorgen, die in den abgetauten Kühlschränken und der Gefriertruhe lagerten.

Daneben klauten die Täter aus einem Tresor über 1000 Euro Bargeld. Die Polizei grenzt den Tatzeitpunkt auf zwischen Samstagmorgen und etwa 4.45 Uhr am frühen Montagmorgen ein. Hinweise nimmt das Revier Mannheim-Käfertal unter Telefon 0621/718490 entgegen.