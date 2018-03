Mannheim. (pol/mare) Am Sonntagnacht und Montag waren in den Quadraten H 7 und C 7 Einbrecher auf Beutezug. Das berichtet die Polizei.

Während die Bewohnerin schlief, verschaffte sich ein bislang Unbekannter Zutritt zur Wohnung im Quadrat H 7. Der Unbekannte hatte die Terrassentür aufgehebelt und anschließend die Räume durchsucht. Mit Bargeld und einem Laptop samt Ladekabel von noch unbekanntem Wert war er dann geflüchtet. Der Tatzeitraum kann auf 22.30 Uhr bis 7.30 Uhr eingeschränkt werden.

Am Montagnachmittag zwischen 13.45 Uhr und 14.45 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus im Quadrat C 7 ebenfalls zu einem Wohnungseinbruch. Der Täter hatte im Hausflur die Wohnungstür aufgehebelt und war so ins Innere gelangt. Sämtliche Räume wurden von dem Einbrecher durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen ließ er nichts mitgehen. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen melden sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Telefon 0621/12580.