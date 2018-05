Mannheim-Seckenheim. (pol/mare) Im Ortsteil Seckenheim gingen in den letzten Tagen Einbrecher um. Es kam zu zwei Taten, wie die Polizei mitteilt.

In der Rastatter Straße wurde in der Zeit von Dienstag, 14 Uhr, bis Donnerstag, 17.30 Uhr, in eine Wohnung eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten der oder die Täter die Wohnungstür auf und durchsuchten anschließend die gesamte Wohnung nach Stehlenswertem.

Sämtliche Schränke und Schubladen wurden von den Unbekannten durchwühlt. Ob sie dabei fündig wurden, steht bisher noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden kann ebenfalls noch nicht beziffert werden.

In einem Wohn- und Geschäftshaus in der Seckenheimer Hauptstraße, in Höhe der Sasbacher Straße, wurde zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 7.40 Uhr, in ein Reisebüro eingebrochen. Ein bislang unbekannter Täter stieg vermutlich über die Mauer des Nachbarhauses und gelangte von hier aus in den Hinterhof des Anwesens.

Dort verschaffte er sich Zutritt zum Reisebüro, indem er eine Fensterscheibe einschlug. Der Täter suchte im Inneren mehrere Büroräume auf und durchwühlte sämtliche Schränke und Schubladen. Nach derzeitigem Kenntnisstand ließ er mehrere Hundert Euro und eine bislang unbekannte Anzahl an Rubbellosen mitgehen.

Über ein Fenster ergriff er dann die Flucht in unbekannte Richtung. Während der genaue Diebstahlschaden derzeit noch nicht feststeht, wird der entstandene Sachschaden auf rund 500 Euro beziffert.

Zeugen, die in beiden Fällen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter Telefon 06203/93050 oder dem Polizeiposten Mannheim-Seckenheim unter Telefon 0621/48971 in Verbindung zu setzen.