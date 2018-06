Mannheim. (pol/mare) Ein Einbruch und dreiste Diebstähle in P6 beschäftigen aktuell die Mannheimer Ordnungshüter. Das berichtet die Polizei.

In der Nacht zum Donnerstag wurde in eine Parfümerie-Filiale im Quadrat P7 eingebrochen. Ein Zeuge nahm gegen 3.15 Uhr ein lautes Klirren wahr und sah kurz darauf einen Mann, der aus der Fußgängerzone zwischen den Quadraten P6 und P7 gerannt kam.

Der Unbekannte stieg in einen weißen Porsche ein und entfernte sich zügig. Da dem Zeuge dies verdächtig vorkam, verständigte er die Polizei, welche kurz darauf vor Ort den Einbruch feststellte.

Ein bislang Unbekannter hatte sich Zutritt zu dem Geschäft verschafft, indem er eine Glasschiebetür aufhebelte. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus dem Laden nichts gestohlen. Ob der unbekannte Mann mit der Tat in Verbindung steht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Höhe des Sachschadens, kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zwei Männer im Alter von 64 und 72 Jahren wurden am Mittwoch gegen 15.30 Uhr in einer Lounge im Quadrat P6 von unbekannten Frauen bestohlen. Die beiden Diebinnen gingen im Lokal auf die Geschädigten zu und verwickelten sie in ein Gespräch.

Bei der Verabschiedung gaben sie den Männern die Hand und entwendeten dabei unbemerkt deren Armbanduhren, welche sie am Handgelenk trugen. Erst kurze Zeit darauf bemerkten die Geschädigten, dass deren Uhren fehlten und verständigten die Polizei. Eine Fahndung nach den flüchtigen Frauen blieb ergebnislos.

Sie wurden wie folgt beschrieben: die erste Täterin war etwa 1,67 Meter groß, etwa 30 Jahre alt, korpulent, hatte schwarze lange Haare, trug eine Sonnenbrille, ein knielanges weißes Kleid mit einer schwarzen Leggings darunter.

Ihr Komplizin war 1,70 Meter groß, etwa 35 Jahre alt, korpulent, sie hatte schwarze hochgesteckte Haare und war zum Tatzeitpunkt mit einem hellen Oberteil und einem hellen Rock bekleidet.

Die gestohlenen Armbanduhren hatten einen Wert von über 15.000 Euro.

Zeugentelefon in beiden Fällen: 0621/1258-0.