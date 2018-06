Mannheim. (pol/mare) Eine ehrliche Unfallverursacherin hat sich am Donnerstag bei der Polizei gemeldet. Der Besitzer des beschädigten Autos wird laut Polizei aber noch gesucht.

Die Unfallverursacherin fuhr am Donnerstagmorgen um 8.15 Uhr mit ihrem schwarzen BMW auf der Friedrichstraße in Fahrtrichtung Rheingoldplatz. In Höhe der Hausnummer 28 streifte sie ein geparktes Fahrzeug.

Da die 32-jährige Fahrerin zunächst nur einen Schaden an ihrem Fahrzeug feststellen konnte, fuhr sie nach kurzer Zeit weiter. Gegen 10.15 Uhr meldete sich die Frau bei der Polizei und begab sich anschließend zum Polizeirevier Mannheim-Neckarau.

Die Beamten untersuchten den BMW der Frau und stellten neben dem entstandenen Schaden in Höhe von 2500 Euro Reste von blauem Lack fest. Das geschädigte Fahrzeug befand sich jedoch nicht mehr an der Unfallstelle.

Da hier höchstwahrscheinlich auch ein Sachschaden entstanden ist, sucht die Polizei nun nach dem Fahrer. Der hellblaue Van oder Kleinbus mit Ludwigshafener Zulassung soll hellblau mit bunten Blumen auf der Schiebetür sein.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Telefon 0621/833970 entgegen.