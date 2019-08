Mannheim. (pol/geko) Immer wieder wurde ein Mann am Sonntagnachmittag bei zwielichtigen Machenschaften beobachtet. Er machte sich an Fahrrädern zu schaffen, meldete die Polizei.

Gegen 15.15 Uhr machte sich der Mann in der Nähe des Jobcenters in der Ifflandstraße an einer Reihe abgeschlossener Fahrräder zu schaffen. Ein Zeuge sprach den Unbekannten an, doch der machte sich direkt aus dem Staub. Um etwa 16 Uhr wurde der Mann dann in der Collinistraße dabei beobachtet, wie er ein Schloss knackte, mit dem mehrere Fahrräder zusammengeschlossen waren. Auch hier sprach ein Zeuge den Langfinger an, der Mann flüchtete aber aus dem Innenhof. Nur zehn Minuten später versuchte der dreiste Dieb im Bereich des OEG-Citybeachs erneut ein Fahrradschloss aufzubrechen.

Dort nahm ihn schließlich die Polizei fest. Im Rucksack des 37-Jährigen, der die Taten gestanden haben soll, fanden die Beamten einen Seitenschneider. Die weiteren Ermittlungen wegen mehrfachen versuchten Fahrraddiebstahls wurden aufgenommen.